Ксения Собчак жестко раскритиковала новое юмористическое шоу ТНТ «Игра»

Москва, 3 октября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о новом юмористическом шоу «Игра», которое вышло на канале ТНТ. Светской львице не понравилась реализация задумки авторов.

Новый проект заявлен создателями как полномасштабное юмористическое движение. В рамках шоу 85 комиков из 12 команд борются за внушительный приз — 30 миллионов рублей. Участники выступают в разных жанрах, например, в стендапе, музыкальной комедии или миниатюре.

Однако Собчак жестко раскритиковала проект «Игра», посчитав его вторичным. По мнению светской львицы, в пилотном выпуске показали однотипные миниатюры, а в шутках участников было слишком много штампов.

««Игра» должна была похоронить КВН, а не возрождать его в самых худших традициях», — отметила журналистка в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, новости!».

В первом выпуске юмористической передачи конкурсанты спародировали «блондинку в шоколаде», однако телеведущая пояснила, что относится к шуткам о себе спокойно и говорит об «Игре» не поэтому. Оказывается, команда Собчак тоже принимала участие в шоу, но выступление вырезали. Знаменитость обвинила креативного продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметов в цензуре.

«Мы сделали все по-новому, выступили не хуже остальных!» — возмутилась светская львица.

Ксения Собчак не стесняется делиться с поклонниками деталями воспитания своего сына Платона. Недавно мальчик спросил у журналистки, откуда берутся дети, чем застал ее врасплох.