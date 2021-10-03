Транс-женщину признали спортсменкой года в Новой Зеландии

Веллингтон, 3 октября. Трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард признана лучшей спортсменкой 2021 года в Новой Зеландии.

Лорел Хаббард, минувшим летом ставшая первым трансгендером, выступавшим на Олимпийских играх, признана спортсменкой года в Новой Зеландии. Соответствующую информацию представили Otago Daily Times со ссылкой на университет Отаго, сотрудники которого определяют победителя в этой номинации.

На Олимпиаде в Токио 42-летняя Хаббард неудачно выступила в соревнованиях женщин в весовой категории свыше 87 килограммов. Новозеландская тяжелоатлетка сделала операцию по смене пола 12 лет назад.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим игроком чемпионата России по футболу в сентябре. В трех матчах РПЛ нападающий сине-бело-голубых забил три мяча и отдал две результативные передачи.