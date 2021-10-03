Экс-вратарь итальянского клуба «Реджина» скончался в 28 лет

Рим, 3 октября. Бывший вратарь итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне умер на 29-м году жизни. Об этом сообщил экс-одноклубник голкипера Кристиан Пуджони.

Леоне последние годы страдал от опухоли мозга. Врачи поставили ему соответствующий диагноз в 2014 году. Тогда Леоне вынужден был прервать карьеру. Через год он вернулся в спорт, однако в 2017 году случился рецидив. В августе футболист перенес операцию.

«После четырех лет борьбы пустота, которую ты оставляешь, огромна. Прекрасный последний полет, Даниэль Леоне», — написал Пуджони в Facebook.

Врач тверского клуба «Волга» Владимир Костюченков ранее спас жизнь пассажиру самолета, у которого случился эпилептический приступ во время перелета из Читы в Москву. По словам медика, он просто сделал свою работу.