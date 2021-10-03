Боевики застрелили четырех человек при нападении в Джелалабаде

Джелалабад, 3 октября. Вооруженное нападение а афганском городе Джелалабад привело к жертвам. По данным издания The Khaama Press, погибли не менее четырех граждан.

Злоумышленники на автомобиле такси подъехали к припаркованной машине и открыли огонь. Установлено, что от пуль погибли журналист и его сын, а также двое членов запрещенной в России террористической организации «Талибан»1.

По мнению жителей города, за нападением может стоять группировка боевиков, выступающая против господства талибов в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.