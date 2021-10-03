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Столицу Омана затопило из-за тропического урагана «Шахин»
Общество

В сложном положении оказался город Маскат. Уровень воды в столице Омана местами превышает один метр. Аравийское море бушует, поднимая волны высотой до 12 метров и обрушивая их на побережье. Ураганный ветер, достигающий 40 метров в секунду, не щадит ни людей, ни конструкции построек. Передвигаться по улице практически невозможно. Власти призывают население перебираться в убежища, специально созданные на случай подобных ЧП.

Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в соседних Объединенных Арабских Эмиратах, где затопило портовый город. Прогнозы синоптиков тоже оказались неутешительными, по их предположениям «Шахин» будет бушевать еще минимум два-три дня.

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