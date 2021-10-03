Новая перестрелка произошла в тюрьме в Эквадоре

Кито, 3 октября. Четверо заключенных получили ранения в ходе перестрелки с полицией и военными в тюрьме города Гуаякиль, в которой погибли 118 человек. Об этом сообщают власти города. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

La Policía de Ecuador continúa con operativos de control en cárcel del Guayashttps://t.co/vqohQbQkvR pic.twitter.com/jndOx9849r — Los Tiempos (@LosTiemposBol) October 2, 2021

2 октября около тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были отправлены в тюрьму строгого режима «Литорал» после бунта, унесшего жизни более 100 заключенных.

Исправительное учреждение построено для содержания 3,5 тыс. человек, однако во время бунта в ней находилось 8,5 тыс. — на 60% больше допустимого. Ранее власти Эквадора сообщили о том, что они планируют помиловать более двух тысяч заключенных, чтобы решить проблему переполненности.

По словам командующего сухопутными войсками Фернандо Рекальде, в начале представители властей попали под перекрестный огонь между криминальными бандами, однако позже стрельба прекратилась. Элитная полиция вошла и окружила здания тюрьмы при поддержке солдат и военного танка. Им удалось конфисковать две винтовки, три пистолета, боеприпасы и мобильные телефоны.

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После нейтрализации заключенных власти эвакуировали четырех раненых. Глава полиции Таннья Варела заявила, что некая преступная организация планировала совершить поставки оружия в тюрьмы Эквадора. Она отметила, что проведет пресс-конференцию, чтобы сообщить о деталях операции.

RUEDA DE PRENSA????????????#CmdtGraIPolicía #GraITannyaVarela informa:



Dentro de la intervención que se realiza en el #CPLGuayas No.1, por información reservada, se estableció que un grupo delictivo planificaba ingresar armamento a los centros penitenciarios



Detalles???????? pic.twitter.com/Fciv4woUL4 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 2, 2021

Федеральное агентство новостей /

30 сентября президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения после столкновений в тюрьме Гуаякиля, которые унесли жизни 118 человек. Кровавая резня произошла в рамках войны между противоборствующими криминальными бандами. По информации местных СМИ, убийства были заказаны за пределами тюрьмы на фоне борьбы за власть между мексиканскими картелями, которая ведется в Эквадоре.