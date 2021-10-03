Певица Полина Гагарина впервые прокомментировала конфликт с экс-супругом из-за дочери

Москва, 3 октября. Знаменитая певица Полина Гагарина впервые высказалась о конфликте с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, с которым они спорят из-за общей дочери Мии.

Экс-супруг победительницы проекта «Фабрика звезд — 2» подал в суд, чтобы установить порядок общения с девочкой. Исхаков утверждает, что ему приходится постоянно спрашивать разрешения на встречи с ребенком. По словам фотографа, Гагарина препятствует его общению с дочерью, однако сама певица это заявление опровергает.

«Ну вы верите в это?! Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему», — прокомментировала ситуацию артистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сам Исхаков старается ездить к ребенку каждый раз, когда у него появляется свободное время. Фотограф полагает, что ему удастся найти общий язык с бывшей женой, но пока между экс-супругами все непросто.

Полина Гагарина не делится деталями личной жизни после развода, однако в Сети появлялись кадры с певицей, проводящей время в компании саундпродюсера Владимира Чиняева. В недавнем интервью Исхаков подтвердил, что у исполнительницы хита «Спектакль окончен» роман с этим человеком. Фотограф не хочет, чтобы новый возлюбленный артистки находился рядом с его дочерью.