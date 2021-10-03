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Обозреватель The National Interest предложил план «спасения» истребителей ВВС США от свалки
Армия
Обозреватель The National Interest предложил план «спасения» истребителей ВВС США от свалки
wikipedia.org  /  LCPL JOHN MCGARITY, USMC

Вашингтон, 3 октября. Американские истребители F-15EX и F/A-18 обладают впечатляющим боевым потенциалом, но они малоэффективны против российского Су-57 и китайского J-20, считают аналитики из США.

Истребители F-15EX Eagle II и F/A-18 Super Hornet были весьма полезны в воздушном бою в ходе операций на Ближнем Востоке, однако в современных реалиях необходимость их дальнейшей модернизации стоит под вопросом, что констатировал обозреватель американского издания The National Interest Крис Осборн. «ПолитРоссия» представляет зарубежную публикацию в пересказе.

Польза от обоих самолетов в Ближневосточном регионе была весьма велика, однако у главных оппонентов США уже есть истребители пятого поколения. Россия приняла на вооружение Су-57, а Китай — истребитель J-20. Но поправить положение двух американских истребителей и уберечь их от свалки может модернизация и установка радиолокационного оборудования дальнего действия.

«Истребитель F-15EX Eagle II мог бы дополнить и поддержать передовые F-35», — полагает Осборн.

Однако, с учетом всех необходимых затрат, идея дальнейшей модернизации F-15EX и F/A-18 может показаться не такой уж и привлекательной для Пентагона. Так что загадывать наперед судьбу двух этих представителей четвертого поколения эксперт не берется.

Ранее эксперты журнала констатировали, что желание минобороны США сэкономить на истребителях F-22 привело к тому, что на стороне российского Су-35 есть значительное тактическое преимущество.

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ввс сша f-15 f/a-18
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