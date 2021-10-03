Алексей Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией

Краснодар, 3 октября. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Ионов не примет участие в предстоящих матчах сборной России в отборе ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что Алексей Ионов из-за травмы пропустит игры национальной команды со Словакией и Словенией. Полузащитник получил повреждение, находясь в расположении «Краснодара». Из-за травмы Ионов не сыграл в матче десятого тура РПЛ с ЦСКА, который прошел накануне на столичной «ВЭБ Арене».

В октябре сборная России проведет поединки со Словакией и Словенией. Матчи квалификации к ЧМ в Катаре состоятся 8 и 11 октября. На данный момент сборная России, которую в июле возглавил Валерий Карпин, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первой строчке располагается хорватская национальная команда.

Ранее Зелимхан Бакаев был вызван в расположение сборной России по футболу. Атакующий полузащитник является игроком московского «Спартака».