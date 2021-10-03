Сенатор Пушков посоветовал Зеленскому не приравнивать наглость к силе

Москва, 3 октября. Владимир Зеленский должен перестать приравнивать наглость к силе, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление президента Украины.

Глава государства ранее сказал, что мировое сообщество не увидит шаги Киева вперед, если Украина не будет проводить сильную и «наглую» внешнюю политику.

«Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение. Наглость — раздражение», — написал Пушков в Twitter, комментируя высказывание Зеленского.

Российский сенатор подчеркнул, что наглость мечтает быть похожей на силу, однако она таковой не является. Поэтому президенту Украины не следует равнять эти понятия, подчеркнул Пушков.

Как стало известно ранее, Зеленский выразил желание поговорить с Путиным тет-а-тет. По его словам, такие переговоры могли бы быть результативными.