Сотрудники МЧС Казахстана вынесли кошку из горящего здания и вернули ее к жизни

Четыре человека, две собаки и кошка — таким мог бы быть список спасенных, но, к сожалению, одному щенку выжить не удалось. Кошку же, к радости хозяев, получилось откачать. Обнаружив домашнюю любимицу в задымленном помещении уже в бессознательном состоянии, пожарные вынесли ее на свежий воздух и провели искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

«После проведенных мероприятий животное начало дышать и было возвращено владельцу. В ходе пожара были спасены два щенка и одна кошка. В тушении пожара были задействованы десять человек личного состава и две единицы техники АЦ-40», — сообщил инженер Управления по ЧС Балхаша Эдуард Шмидкаль.

Пожар удалось быстро ликвидировать. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Некоторые соседи с жалобами на отравление угарным газом были отправлены в больницу на осмотр врачом.

«Спасатели наши вообще молодцы, очень быстро приехали. Как бы «возродили» кошек, почти без потерь — все живы, здоровы. Очень быстро все потушили, в течение получаса, наверное», — вспоминает сосед пострадавших Вадим Студинок.

Главное в таких случаях — незамедлительно сообщать о подобных инцидентах спасателям, ведь очень часто вопрос жизни или смерти, как кошки, так и человека, решают секунды.