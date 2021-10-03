Спецпосланник США Фелтман выдвинул Судану условие для оказания поддержки

Вашингтон, 3 октября. Власти Судана могут остаться без поддержки США в случае отказа от обязательств, касающихся переходного процесса в стране. Об этом заявил американский спецпосланник Джеффри Фелтман.

Представитель Вашингтона заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжить оказывать политическую и экономическую помощь американской стране, когда в ней идет переходный процесс. По словам сотрудника Госдепа, это зависит от соблюдения Суданом согласованного порядка процедуры.

Соединенные Штаты внимательно следят за развитием ситуации в Хартуме, добавил спецпосланник по странам Африканского Рога.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что ситуация в Судане остается сложной из-за потока беженцев и происходящего в Ливии. По ее словам, Москва готова поддерживать Хартум и развивать отношения на двусторонней основе.