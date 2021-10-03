Военный эксперт Коротченко: создание истребителя шестого поколения займет не менее 20 лет

Москва, 3 октября. Создание самолета является непростой задачей, поэтому не стоит надеяться на появление истребителя шестого поколения в ближайшие годы, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее на международном авиакосмическом салоне Airshow China в Чжухае был представлен облик перспективного истребителя шестого поколения, разрабатываемого Китайской корпорацией авиационной промышленности. В настоящее время ведется изготовление первого опытного образца самолета. Истребитель будет выполнен с внедрением стелс-технологий и получит два двигателя, передает «ПолитЭксперт».

Коротченко отметил, что представленный китайцами проект является лишь демонстрацией концепции самолета, однако до создания полноценного истребителя еще далеко. По его словам, с момента зарождения идеи до серийного производства пройдут десятки лет.

«Очевидно, что в ближайшие 40-50 лет в ведущих странах мира будет сохраняться смешанный авиапарк. Истребители пятого поколения будут действовать в одном боевом порядке с беспилотниками. Комплекс технического вооружения и возможности самолетов шестого поколения будут определяться лишь тогда, когда они появятся — лет через 20 или 25», — отметил эксперт.

Ранее на Airshow China представили радиоуправляемую мишень в виде американского танка M1 Abrams. Двойник американского танка весит около трех тонн. Машина оснащена дизельным двигателем и способна разгоняться до 86 километров в час. Мишенью можно управлять изнутри или с помощью специального радиооборудования на дистанции до пяти километров.