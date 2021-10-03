NHK: Япония и США провели совместные учения береговой охраны в порту Йокосука

Токио, 3 октября. Военнослужащие подразделений сил береговой охраны США и Японии отработали совместные действия во время маневров в японской префектуре Канагава.

Активная фаза учений состоялась в порту Йокосука, сообщает японский медиапортал NHK. В маневрах были задействованы патрульные корабли обеих стран, а также надувные и скоростные лодки. Их экипажи осуществляли различные маневры, в том числе резкие повороты без потери управления лодками.

Учения в порту Йокосука стали уже пятым совместным американо-японским военным мероприятием в нынешнем году, подчеркивают авторы NHK. Американские и японские силовики заявили о повышении уровня своей готовности при борьбе с «подозрительными судами», при этом были отработаны действия по принудительной остановке «нарушителей» без использования оружия.

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