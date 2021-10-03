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Адвокат Сергей Жорин сравнил овдовевшего Шаляпина с последним мужем Легкоступовой
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин сравнил овдовевшего Шаляпина с последним мужем Легкоступовой
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 3 октября. Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с наследством певца Прохора Шаляпина, который переживает смерть супруги-миллионерши Татьяны Клаудии Девис.

Жена финалиста «Фабрики звезд — 6» скончалась всего через два месяца после их свадьбы. К смерти 42-летней бизнесвумен привели последствия коронавируса.

По мнению Жорина, Татьяна Клаудиа Девис могла не оставить после себя внушительного наследства. Иногда бывает, что сведения о богатствах человека не соответствует реальности, либо же долги по кредитам превышают сумму активов, пояснил адвокат.

В связи с этим юрист сравнил Шаляпина с вдовцом певицы Валентины Легкоступовой, яхтсменом Юрием Фирсовым. Последнего мужа исполнительницы подозревали в желании разбогатеть за счет наследства жены, но в итоге мужчина не получил внушительного состояния.

«Так что может, вероятно, так получиться, что безутешный вдовец Прохор Шаляпин может еще обломаться и составить конкуренцию Юрию Фирсову на федеральных каналах», — предположил Жорин в беседе с Пятым каналом.

Сам овдовевший певец, по словам его матери, не собирается претендовать на наследство покойной супруги. По мнению Шаляпина, все имущество Татьяны Клаудии Девис должно достаться ее родителям.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Сергей Жорин сравнил овдовевшего Шаляпина с последним мужем Легкоступовой
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