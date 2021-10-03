В Катаре завершились первые в истории парламентские выборы

В Катаре прошли первые в истории государства выборы в местный аналог парламента — Консультативное собрание (Совет Шуры, Меджлис аш-Шура). Явка на избирательных участках составила 63,5%, сообщили представители МВД страны.

Данный плебисцит примечателен тем, что ранее назначением депутатов в законодательный орган занимался непосредственно правящий эмир, но в этот раз он ограничил собственные полномочия. Монарх выберет лишь 15 из 45 парламентариев, в то время как остальные 30 будут определены гражданами.

Как сообщает Reuters, до плебисцита в этот раз были допущены в общей сложности 233 кандидата, 26 из которых — женщины.

Qataris go to the polls on Saturday, October 2 in the Gulf Arab state's first legislative elections, to choose two-thirds of the advisory Shura Council. https://t.co/r76QJ7iXwr — Rappler (@rapplerdotcom) October 2, 2021

В соответствии с числом депутатов, государство поделено на 30 избирательных округов, каждый из которых должен выбрать одного представителя.

Из всего населения Катара, оставляющего 2,8 млн человек, право голоса имеют только 10% граждан. Возможность выбрать одного из кандидатов предоставлена лишь коренным жителям государства, семьи которых проживают на его территории по меньшей мере с 1930-х годов.

Итоги голосования

Министерство внутренних дел отчиталось, что субботние выборы проходили с 8 утра до 6 часов вечера по местному времени.

«Катарцы стремились продемонстрировать дух ответственной гражданственности и выполнили свой национальный долг, приняв участие в данном историческом событии. Это также свидетельствует об их приверженности установленным ценностям и унаследованным традициям нашего общества», — заявил глава комитета по наблюдению за выборами генерал-майор Маджид Ибрагим аль-Хулайфи.

При этом он отметил, что избирательный процесс проходил под непосредственным наблюдением эмира Тамима бин Хамада Аль Тани и премьер-министра Халеда бин Халифа Аль Тани, также возглавляющего МВД.

«Эти выборы укрепят верховенство закона и институты страны», — заявил Аль-Хулайфи.

The Shura Council Elections Supervisory Committee announced the general result of the elections, which witnessed a 63.5% participation rate, including names of the winners of the seats of the first elected Shura Council in the country's history. #QNAhttps://t.co/vrkjp8GI7i pic.twitter.com/PjYaGwyOLu — Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 3, 2021

Несмотря на то, что среди кандидатов в парламент были женщины, ни одна из них не смогла оказаться в числе избранных депутатов. Все 30 депутатов были определены по итогам подсчета голосов. Теперь остается дождаться, пока глава государства огласит список оставшихся 15 членов Консультативного собрания.

Путь к новому парламенту

В полномочия Консультативного собрания входят:

Утверждение национального бюджета (его готовят другие учреждения).

Контроль за деятельностью министров (депутаты могут выдвигать им вотум недоверия. Также они участвуют в обсуждении инициатив правительства).

Разработка, обсуждение и голосование по новым законодательным инициативам (новый закон принимается только после одобрения эмиром и, в случае одобрения, большинством парламентариев).

Впрочем, как ранее отмечал заместитель премьер-министра и глава МИД Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани, нынешние выборы являются для властей экспериментом. По его словам, «полноценной работы парламента» от Консультативного совета в первый год работы ожидать не стоит.

Inga kvinnor valdes in till den rådgivande församlingen i lördagens val i Qatar. Valet, som är landets första, har kallats för ett experiment av landets utrikesminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. https://t.co/B2CvTTlsYi — Hufvudstadsbladet (@hblwebb) October 3, 2021

Так, законодательный орган не будет иметь отношения к вопросам обороны, безопасности, экономической и инвестиционной политики. И ни одно из его решений не будет иметь силы без подтверждения правителя.

Власти начали подготовку к данным выборам еще весной. Специально для этого были сформированы наблюдательные органы, а исполнительные комитеты разработали планы и программы работы. Все претенденты в парламент были тщательно проверены, им были выдвинуты четкие требования к формам проведения агитации и допустимым тратам ресурсов на них.

Qatar sets up committee to oversee its first legislative elections, due to be held in October, to elect two-thirds of the 45-seat advisory Shoura Council https://t.co/cOLBpFo9gb pic.twitter.com/xVgF5Qoof8 — Arab News (@arabnews) July 12, 2021

При этом важным обстоятельством является то, что в продвижении своей кандидатуры каждый из кандидатов мог полагаться лишь на собственные деньги. В Катаре до сих пор запрещено создание разного рода политических партий, профсоюзов, объединений и т. д. Также не разрешается проведение публичных акций, митингов и иных способов выражения политической и гражданской позиции.

Члены Консультативного собрания избираются на четыре года. Участие в их выборе является правом и обязанностью катарцев — это прописано в Конституции, принятой еще в 2003 году. Однако после принятия новой версии главного закона страны власти на протяжении 17 лет по разным причинам откладывали плебисцит.

Значение нового парламента

Доха демонстрируют свой настрой на разделение ответственности между всеми гражданами государства и расширении их участия в жизни государства. Впрочем, есть мнение, что в этот раз власти Катара наконец довели выборы до конца из-за предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Не исключено, что этим своим шагом правительство специально демонстрирует другим государствам свой курс на демократичность и современность взглядов.

Это особенно актуально для страны, которой угрожали бойкотом за нарушения прав человека и эксплуатацию иностранных рабочих, занимающихся возведением спортивных объектов для предстоящего мундиаля.

Qatar will hold its first ever legislative elections Saturday, giving people a modest say in how they’re governed as it prepares for intensifying global scrutiny ahead of hosting the 2022 soccer World Cup https://t.co/dTQ0uJzvah — Bloomberg (@business) October 2, 2021

При этом заблаговременное ограничение полномочий парламента, вероятно, обусловлено опытом других региональных держав. Такого рода структуры, в начале пути выполняющие сугубо консультативные функции, со временем получают больше возможностей, что может привести к определенным внутриполитическим сложностям.

Так, в начале года правительство Кувейта было вынуждено уйти в отставку из-за конфликтов с членами недавно обновленного меджлиса, обвинившего министров в нежелании сотрудничать с парламентариями.

#Kuwait’s????????Emir Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah issued a decree provisioning the reappointment of Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah as #PM following the resignation of the country’s Cabinet after a standoff between the parliament and the government.

????https://t.co/PYVhAfbMxs pic.twitter.com/FzJavlz77g — Euro-Gulf Information Centre (@EGIC_) January 27, 2021

Из-за неготовности к реальным политическим переменам и столкновениям с такого рода активностью Совета Шуры, власти катара заблаговременно определили для депутатов урезанные возможности. Все ключевые решения остаются за правящим эмиром, который волен полностью игнорировать предложения Консультативного собрания.

Таким образом, избранные народом представители могут лишь попытаться привлечь его внимание к тем или иным проблемам и вопросам, но не имеют при этом реальной власти. Что выйдет из этого «эксперимента» властей, теперь покажет время. Пока же его можно расценивать только как широкий жест государственного руководства, демонстративно расширившего зону ответственности граждан.