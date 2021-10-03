Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на местных выборах

Тбилиси, 3 октября. Партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на местных выборах по результатам подсчета 99,92% голосов избирателей, сообщает Центризбирком Грузии.

Политическая сила «Единое национальное движение» получает 30,7%, а партия «За Грузию» — 7,79%, указано в сообщении ЦИК.

«Подсчитаны голоса 3740 участков из 3743», — уточняет Центральная избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что в пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров, так как ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей. Кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе выразил готовность принять участие во втором туре выборов.