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Участников Australian Open обяжут вакцинироваться от коронавируса

  /   Обновлено: 03 октября 2021 14:18
Спорт
Участников Australian Open обяжут вакцинироваться от коронавируса
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Мельбурн, 3 октября. Организаторы Открытого чемпионата Австралии могут допустить на турнир только вакцинированных от COVID-19 теннисистов.

Обязательная вакцинация от коронавируса может стать одним из условий участия игроков в Открытом чемпионате Австралии и других турнирах на территории страны. Об этом пишет The Age. Согласно данным источника, организаторы Australian Open пытаются противостоять этому требованию, опасаясь, что такая мера отпугнет некоторых ведущих игроков, планирующих принять участие в турнире «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего с призовым фондом более 600 тысяч долларов. В матче второго круга он обыграл поляка Хуберта Хуркача.

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теннис вакцинация australian open коронавирус чемпионат австралии
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