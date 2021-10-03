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Наука
Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
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Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
Наука
Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
pixabay.com

Москва, 3 октября. Существованию Земли угрожают больше опасностей, чем считалось ранее. Среди них темная материя и многое другое.

Темная материя — одна из самых сложных загадок. О ней известно немногое. Ученые утверждают, что темная материя искажает исходящий от далеких звезд свет. Нечто под названием «космический стрелец», что находится в темной материи, может «обстрелять» Землю, что приведет к катаклизмам, заявили специалисты.

Еще одну опасности для Земли представляют сигналы из Млечного Пути. Их природа пока неизвестна. Из-за этого такие сигналы нельзя причислить их ни к одному из известных науке типов космических объектов. Среди других загадок планеты — черные дыры и Мультивселенная.

Новозеландские астрономы ранее заявили о крупнейшей комете, движущейся к Солнцу. Предполагается, что небесное тело приблизится к этой звезде через десять лет, то есть в 2031 году. Размер ядра кометы составляет более 150 километров.

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