Кравцов заявил, что регионы России должны сами принимать решение о закрытии школ

Москва, 3 октября. Решение о закрытии школ на локдаун из-за коронавируса должны принимать российские регионы, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

В данный момент коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории страны. В связи с этим российские регионы должны самостоятельно принимать решение о локдауне в системе образования, отметил Кравцов.

Это решение региональные власти должны принимать исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Министр просвещения также добавил, что в данный момент на локдауне по COVID-19 находится всего 0,1% всех школ страны. Ситуация по коронавирусу сложная, но отправлять все школы на локдаун не нужно, добавил он в беседе с ТАСС.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще три препарата от COVID-19 — вакцины «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Зарегистрироваться на процедуру можно в регистратуре поликлиники или же на портале «Госуслуг».

Человек может потерять обоняние спустя десять дней после заражения коронавирусом. Однако при дельта-штамме способность чувствовать запахи не пропадает у некоторых пациентов.