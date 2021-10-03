Юрия Стоянова не брали в кино до 41 года из-за внешности

Москва, 3 октября. Звезда юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов объяснил, почему поздно начал карьеру в кино. Актера не брали на съемки до 41 года.

Артист оказался приглашенным гостем во втором выпуске нового проекта канала НТВ «Шоумаскгоон», главными звездами которого стали участники первого и второго сезонов шоу «Маска». Стоянова впечатлил номер телеведущего Вячеслава Макарова. Комментируя выступление конкурсанта, актер признался, что ему довольно долго не удавалось попасть в кино из-за внешности.

«Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу», — вспомнил народный артист РФ.

Опираясь на свой опыт, Стоянов дал совет Макарову. По словам актера, чтобы добиться успеха в творчестве нужно найти свою «непохожесть».

Победительницей второго выпуска «Шоумаскгоон» стала певица Юлия Паршута. Именно она обошла других участников по числу баллов, причем во многом благодаря Юрию Стоянову.