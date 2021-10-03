Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 14:30
14:29
Весь мир
Власти ЦАР отвергли любые обвинения против российских инструкторов
14:28
Шоу-бизнес
Канал ТНТ запускает новое кулинарное шоу «Бузова на кухне»
14:27
Происшествия
На Урале рецидивист ответит перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки
14:26
Происшествия
Несколько десятков собак отравились кормом в приюте в подмосковном Чехове
14:26
Шоу-бизнес
Создатель «Тату» Шаповалов не дал четкого ответа о воссоединении группы
14:23
Общество
Фестиваль воздушных шаров стартовал в пустыне Вади-Рам
14:22
Общество
Проценко сообщил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам
14:21
Политика
Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на местных выборах
14:18
Спорт
Участников Australian Open обяжут вакцинироваться от коронавируса
14:16
Наука
Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
Все новости

Юрия Стоянова не брали в кино до 41 года из-за внешности
Шоу-бизнес
Юрия Стоянова не брали в кино до 41 года из-за внешности
Агентство городских новостей Москва

Москва, 3 октября. Звезда юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов объяснил, почему поздно начал карьеру в кино. Актера не брали на съемки до 41 года.

Артист оказался приглашенным гостем во втором выпуске нового проекта канала НТВ «Шоумаскгоон», главными звездами которого стали участники первого и второго сезонов шоу «Маска». Стоянова впечатлил номер телеведущего Вячеслава Макарова. Комментируя выступление конкурсанта, актер признался, что ему довольно долго не удавалось попасть в кино из-за внешности.

«Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу», — вспомнил народный артист РФ.

Опираясь на свой опыт, Стоянов дал совет Макарову. По словам актера, чтобы добиться успеха в творчестве нужно найти свою «непохожесть».

Победительницей второго выпуска «Шоумаскгоон» стала певица Юлия Паршута. Именно она обошла других участников по числу баллов, причем во многом благодаря Юрию Стоянову.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юрия Стоянова не брали в кино до 41 года из-за внешности
актер кино стоянов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru