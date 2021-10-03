Мать Даны Борисовой забрали в больницу

Москва, 3 октября. Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками печальной новостью. Знаменитость рассказала подписчикам, что ее мать Екатерину Борисову госпитализировали с коронавирусом.

Звезда «Армейского магазина» обеспокоила поклонников, пропав из Instagram на несколько дней. Выйдя на связь с подписчиками в Stories, Борисова извинилась и сообщила, что ее мать заболела COVID-19. Похоже, женщина переносит болезнь не в легкой форме.

«Вчера забрали в больницу. Поддерживают кислородом», — написала телеведущая.

Знаменитость сильно переживает за близкого человека. Звезда экрана опубликовала в Stories несколько снимков заболевшей женщины и назвала ее любимой мамочкой. Борисова призналась, что и ей самой, и ее матери сейчас очень страшно.

Телеведущей удалось наладить отношения с матерью относительно недавно. Разлад между женщинами возник из-за наркотической зависимости Борисовой. Именно мать нашла в вещах звезды «Армейского магазина» подозрительные препараты, после чего обратилась к коллегам дочери с просьбой о помощи. Знаменитость помирилась с матерью только летом 2019 года.

Дане Борисовой удалось избавиться от пагубных привычек. и сейчас она воспитывает дочь-подростка. Ведущая признавалась, что раньше была ужасной матерью.