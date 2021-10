Власти Лос-Анджелеса решили изгнать бездомных из парка Макартур

Лос-Анджелес, 3 октября. Власти Лос-Анжелеса планируют закрыть один из крупнейших городских парков Макартур, чтобы решить проблему с бездомными. Общественное пространство прекратит работу 15 октября.

«Официальная причина закрытия парка, который облюбовали бездомные — ремонтные работы. Они продлятся 10 недель», — сказал член городского совета Лос-Анджелеса Джил Седилло. Он отметил, что рабочие должны наверстать упущенное из-за пандемии COVID-19.

Местные жители обеспокоены, что может повториться ситуация, которая наблюдалась в находящемся неподалеку Эхо-Парке, где у властей не получилось решить проблему засилья бездомных.

At the MacArthur Park NC meeting, LAPD is saying they're going to close the south end of the park for about 8 weeks "to reclaim the park," "much like with Echo Park," in what they described as a "Cedillo-led effort".