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Власти Лос-Анджелеса решили изгнать бездомных из парка Макартур
Весь мир
Власти Лос-Анджелеса решили изгнать бездомных из парка Макартур
wikipedia.org  /  Graywalls / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 3 октября. Власти Лос-Анжелеса планируют закрыть один из крупнейших городских парков Макартур, чтобы решить проблему с бездомными. Общественное пространство прекратит работу 15 октября.

«Официальная причина закрытия парка, который облюбовали бездомные — ремонтные работы. Они продлятся 10 недель», — сказал член городского совета Лос-Анджелеса Джил Седилло. Он отметил, что рабочие должны наверстать упущенное из-за пандемии COVID-19.

Местные жители обеспокоены, что может повториться ситуация, которая наблюдалась в находящемся неподалеку Эхо-Парке, где у властей не получилось решить проблему засилья бездомных.

«Я не буду стоять в стороне, пока здесь будет еще один Эхо-Парк», — написал в Twitter член правления Совета соседей парка Макартур Том Беллино.

Однако власти успокоили горожан и сказали, что изучили ошибки и постараются их не повторить. По словам Седилло, с января по конец сентября более 160 человек были переселены из парка в пустующее жилье.

«Мы постарались изучить опыт наших коллег в Эхо-Парке и Венисе, а также опыт города в целом, чтобы понять, как действовать дальше», — сказал член городского совета.

Столица бездомных

В течение последнего года Лос-Анджелес стал прибежищем для бездомных, они заполонили многие городские парки и знаменитый пляж Венис. В местах скопления бомжей ухудшилась криминогенная обстановка. По информации полиции, за год количество ограблений и нападений с применением оружия увеличилось почти в три раза. Согласно данным городского совета, по состоянию на 2020 год на улицах Лос-Анджелеса жило более 60 тысяч человек.

Похожая ситуация наблюдается в Калифорнии. Это вынуждает бизнес и местных знаменитостей переезжать в другие штаты. Многие корпорации Кремниевой долины уже огласили планы по переносу головных офисов и производств в Техас.

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