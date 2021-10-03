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Kyodo News: новый премьер Японии Кисида не примет участие в конференции по климату
Политика
Kyodo News: новый премьер Японии Кисида не примет участие в конференции по климату
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 3 октября. Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, которого утвердят на пост нового премьера страны, не планирует участвовать в конференции по климату.

Такую информацию обнародовало агентство Kyodo News. Новый японский министр намерен отказаться от участия в 26-й конференции ООН по вопросам изменения климата. Мероприятие пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Организаторами конференции по климату выступили Великобритания и Италия. Изначально мероприятие было запланировано на ноябрь 2020 года, однако было перенесено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что по результатам второго тура выборов Кисида был избран председателем ЛДП. Его соперником был министр по делам административной реформы Таро Коно.

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япония кисида конференция
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