Kyodo News: новый премьер Японии Кисида не примет участие в конференции по климату

Токио, 3 октября. Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, которого утвердят на пост нового премьера страны, не планирует участвовать в конференции по климату.

Такую информацию обнародовало агентство Kyodo News. Новый японский министр намерен отказаться от участия в 26-й конференции ООН по вопросам изменения климата. Мероприятие пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Организаторами конференции по климату выступили Великобритания и Италия. Изначально мероприятие было запланировано на ноябрь 2020 года, однако было перенесено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что по результатам второго тура выборов Кисида был избран председателем ЛДП. Его соперником был министр по делам административной реформы Таро Коно.