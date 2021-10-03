Мэр Тбилиси Каладзе подтвердил готовность ко второму туру выборов

Тбилиси, 3 октября. Кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Грузинская мечта» и действующий глава города Каха Каладзе рассчитывал на победу в первом туре выборов.

По словам градоначальника, его партия сумела одержать победу в масштабах страны, однако есть районы, где пройдет второй тур. Каха Каладзе отметил, что он готов принять участие во втором туре выборов.

«Был бы рад, если бы мы завершили выборы в первом туре, для этого мы сделали все. Но может где-то сделали меньше, что-то пропустили», — сказал политик во время брифинга.

Как стало известно ранее, партия «Грузинская мечта» занимает лидирующую позицию на местных выборах. Объединению пока что удалось набрать 48,56% голосов избирателей.