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Мэр Тбилиси Каладзе подтвердил готовность ко второму туру выборов
Политика
Мэр Тбилиси Каладзе подтвердил готовность ко второму туру выборов
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран / Игорь Петрашевич

Тбилиси, 3 октября. Кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Грузинская мечта» и действующий глава города Каха Каладзе рассчитывал на победу в первом туре выборов.

По словам градоначальника, его партия сумела одержать победу в масштабах страны, однако есть районы, где пройдет второй тур. Каха Каладзе отметил, что он готов принять участие во втором туре выборов.

«Был бы рад, если бы мы завершили выборы в первом туре, для этого мы сделали все. Но может где-то сделали меньше, что-то пропустили», — сказал политик во время брифинга.

Как стало известно ранее, партия «Грузинская мечта» занимает лидирующую позицию на местных выборах. Объединению пока что удалось набрать 48,56% голосов избирателей.

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