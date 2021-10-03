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Агент Ольги Прокофьевой не стала опровергать сообщение о госпитализации актрисы

  /   Обновлено: 03 октября 2021 13:45
Общество
Агент Ольги Прокофьевой не стала опровергать сообщение о госпитализации актрисы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 3 октября. Директор актерского агентства «АГНИ-кино» Мария Проконичева не опровергла ФАН информацию о госпитализации звезды сериала «Моя прекрасная няня» Ольги Прокофьевой.

Проконичева указана на сайте артистки как агент звезды. Директор актерского агентства отказалась комментировать новость о госпитализации Прокофьевой, но и не стала опровергать это сообщение.

«Ничего не комментирую, до свидания», — заявила ФАН агент исполнительницы роли Жанны Аркадьевны.

По данным Telegram-канала Mash, звезда «Моей прекрасной няни» попала в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что актриса несколько дней пыталась лечиться дома, но в итоге ей стало только хуже, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

Врачи диагностировали у Прокофьевой среднетяжелую форму COVID-19 и ослабленное дыхание с хрипами. Легкие артистки пока инфицированы в легкой степени.

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актриса моя прекрасная няня прокофьева
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