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Инженер Бибиков: БПЛА «Охотник» сможет действовать без участия оператора

  /   Обновлено: 03 октября 2021 13:41
Армия
Инженер Бибиков: БПЛА «Охотник» сможет действовать без участия оператора
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Москва, 3 октября. Российский беспилотный авиационный комплекс «Охотник» отличается от аналогов продвинутым искусственным интеллектом, рассказал главный конструктор данного БПЛА Сергей Бибиков.

Система управления нового ударного беспилотника С-70 «Охотник» спроектирована и реализована таким образом, что он способен возвращаться на аэродром даже при полном отсутствии связи с центром управления, объяснил Бибиков в эфире телеканала «Звезда», выступая в программе «Военная приемка».

«Он (тяжелый БПЛА С-70 «Охотник». — Прим. ред.) превращается в аппарат, работающий без вмешательства летчика. Он сам знает, какая должна быть скорость, он ее сам автоматически контролирует», — подчеркнул инженер возможность российского БПЛА действовать без участия оператора.

Ранее стало известно о разработке в РФ разведывательного дрона «Мерлин-ВР», который способен обнаруживать и идентифицировать различные цели с высоты до пяти километров и находиться в воздухе около 10 часов.

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охотник бпла с-70
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