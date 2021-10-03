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«Звезда» обнародовала кадры с последним местонахождением Саакашвили перед задержанием

  /   Обновлено: 03 октября 2021 14:28
Политика
«Звезда» обнародовала кадры с последним местонахождением Саакашвили перед задержанием
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Тбилиси, 3 октября. Журналисты обнаружили местонахождение дома, в котором был задержан бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Здание расположено в тихом дворе грузинской столицы.

Последним местом жительства задержанного политика был дом, расположенный по адресу: улица Квишкети, дом 2. Там и находился Саакашвили перед задержанием.

В указанном здании находится только один подъезд. Согласно полученной информации, политик жил на пятом этаже. Сам по себе дом очень неприметный, однако корреспондент Россина Бодрова сумела разглядеть на нем плакат красного цвета с партийной символикой бывшего лидера. Плюс ко всему там была надпись «Ника Мелия» — это имя принадлежит стороннику Михаила Саакашвили.

Как стало известно ранее, правоохранители Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался политик. Об этом сообщила Служба госбезопасности республики.

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саакашвили грузия тбилиси
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