Алжир вызвал посла из Парижа для консультаций

Алжир, 3 октября. АНДР объявила об отзыве своего посла в Париже Мухаммада Антара Дауда «для консультаций», сообщает национальный новостной телеканал.

Причины таких мер не названы, однако источники сослались на слова главы республики Абдельмаджида Теббуна, добавив, что официальный комментарий выйдет позже. В то же время местные СМИ предположили, что вызов посла связан с недавним интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете Le Monde, в котором он обвинил власти североафриканского государства в неприязни по отношению к своей стране.

Европейский лидер также оспорил существование алжирской нации в доколониальный период истории, то есть до оккупации французами в 1830 году. В качестве довода он упомянул зависимость от Османской империи, установившей власть в африканском государстве еще в 1514 году.

«Меня заинтриговала способность Турции заставить людей полностью забыть о той роли, которую она сыграла в Алжире, и осуществляемом ею контроле. После такого она заявляет, что французы являлись здесь единственными колонизаторами», — объяснил Макрон.

Некоторые СМИ назвали умозаключения Макрона «провокационными» и раскрывающими истинную «степень хрупкости двусторонних отношений». Какое-то время политические и дипломатические контакты между АНДР и Парижем оставались напряженными и холодными. На фоне этого многие французские компании покинули страну, не добившись продления своих контрактов.

Несколько дней назад Алжир уже вызывал посла в Париже в знак протеста против решения властей европейского государства сократить количество виз, выдаваемых гражданам Северной Африки. Еще ранее АНДР отклонила запрос о возвращении незаконно прибывших во Францию беженцев.