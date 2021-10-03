Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 14:29
14:29
Весь мир
Власти ЦАР отвергли любые обвинения против российских инструкторов
14:28
Шоу-бизнес
Канал ТНТ запускает новое кулинарное шоу «Бузова на кухне»
14:27
Происшествия
На Урале рецидивист ответит перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки
14:26
Происшествия
Несколько десятков собак отравились кормом в приюте в подмосковном Чехове
14:26
Шоу-бизнес
Создатель «Тату» Шаповалов не дал четкого ответа о воссоединении группы
14:23
Общество
Фестиваль воздушных шаров стартовал в пустыне Вади-Рам
14:22
Общество
Проценко сообщил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам
14:21
Политика
Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на местных выборах
14:18
Спорт
Участников Australian Open обяжут вакцинироваться от коронавируса
14:16
Наука
Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
Все новости

Алжир вызвал посла из Парижа для консультаций
Весь мир
Алжир вызвал посла из Парижа для консультаций
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 3 октября. АНДР объявила об отзыве своего посла в Париже Мухаммада Антара Дауда «для консультаций», сообщает национальный новостной телеканал.

Причины таких мер не названы, однако источники сослались на слова главы республики Абдельмаджида Теббуна, добавив, что официальный комментарий выйдет позже. В то же время местные СМИ предположили, что вызов посла связан с недавним интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете Le Monde, в котором он обвинил власти североафриканского государства в неприязни по отношению к своей стране.

Европейский лидер также оспорил существование алжирской нации в доколониальный период истории, то есть до оккупации французами в 1830 году. В качестве довода он упомянул зависимость от Османской империи, установившей власть в африканском государстве еще в 1514 году.

«Меня заинтриговала способность Турции заставить людей полностью забыть о той роли, которую она сыграла в Алжире, и осуществляемом ею контроле. После такого она заявляет, что французы являлись здесь единственными колонизаторами», — объяснил Макрон.

Некоторые СМИ назвали умозаключения Макрона «провокационными» и раскрывающими истинную «степень хрупкости двусторонних отношений». Какое-то время политические и дипломатические контакты между АНДР и Парижем оставались напряженными и холодными. На фоне этого многие французские компании покинули страну, не добившись продления своих контрактов.

Несколько дней назад Алжир уже вызывал посла в Париже в знак протеста против решения властей европейского государства сократить количество виз, выдаваемых гражданам Северной Африки. Еще ранее АНДР отклонила запрос о возвращении незаконно прибывших во Францию беженцев.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Алжир вызвал посла из Парижа для консультаций
франция алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru