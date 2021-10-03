Фестиваль воздушных шаров стартовал в пустыне Вади-Рам

Иорданская пустыня Вади-Рам славится своими «внеземными» видами. Необычные локации, напоминающие инопланетные пейзажи, режиссеры часто используют для своих фильмов. Именно здесь снимали такие картины, как «Трансформеры», «Марсианин», «Звездные войны» и нашумевшая «Дюна». Оказаться в этих местах мечтают многие туристы, а созерцать их с высоты птичьего полета — шанс, который нельзя упустить.

«Сегодня для нас было большой честью запустить одновременно 17 воздушных шаров со всего мира, чтобы украсить небо над нашей любимой Иорданией и Вади-Рам этим захватывающим видом», — рассказывает организатор фестиваля Имад аль-Кадах.

Фестиваль не проводили больше года из-за ограничений во время пандемии, теперь, наконец, такая возможность появилась — и ей не преминули воспользоваться туристы, специально приехавшие сюда из многих стран. Из гондол под воздушными куполами, некоторые из которых были выполнены в форме солнца или ручной гранаты, открывались виды на древние Иорданские поселения, в том числе город Петра, расположенный на высоте более 900 метров над уровнем моря.

«Мы на Фестивале воздушных шаров в прекрасной стране — Иордании. Для нас это мероприятие особенное, потому что оно впервые проводится после пандемии. Это первый раз, когда мы покидаем Испанию после ограничений, поэтому наслаждаемся каждой минутой. Здесь идеальное место для проведения фестиваля воздушных шаров», — делится впечатлениями Карлос, турист из Испании.

Фестиваль воздушных шаров проходит в Национальным парке Иордании с 1 по 5 октября, принять в нем участие может любой желающий.