Звезду «Моей прекрасной няни» Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом

Москва, 3 октября. Знаменитая актриса Ольга Прокофьева попала в столичную больницу. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали среднетяжелую форму COVID-19.

Прокофьева недавно вернулась в Москву из Краснодара, а 28 сентября ощутила тревожные симптомы. Знаменитость пожаловалась на кашель и слабость, после чего сдала ПЦР-тест. В результате у артистки подтвердился коронавирус.

Сначала исполнительнице роли Жанны Аркадьевны прописали домашнее лечение. Актриса принимала лекарства и витамины, однако это не дало результата, а состояние Прокофьевой лишь ухудшалось. Тогда знаменитость вызвала скорую помощь.

После поступления в стационар врачи выявили у звезды «Моей прекрасной няни» ослабленное дыхание с хрипами. При этом результаты КТ Прокофьевой обнадеживают — в ее легких обнаружена инфекция лишь в легкой степени, сообщает Telegram-канал Mash.

Ольга Прокофьева — далеко не единственная знаменитость, лично столкнувшаяся с коронавирусом. Например, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева тоже лежит в больнице с COVID-19.