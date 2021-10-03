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В 19FortyFive нашли уязвимость американской самоходки Paladin перед российскими системами РЭБ

  /   Обновлено: 03 октября 2021 13:10
Армия
В 19FortyFive нашли уязвимость американской самоходки Paladin перед российскими системами РЭБ
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 3 октября. Американские войска якобы смогут одолеть российскую армию в случае вооруженного конфликта при помощи самоходной артиллерийской установки M109 Paladin, считают эксперты из США.

ВС Соединенных Штатах использовали САУ M109A7 на Ближнем Востоке в весьма ограниченных масштабах, однако в случае войны с Россией и Китаем это оружие якобы позволит Вашингтону «победить» противников, считают авторы американского портала 19FortyFive, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия».

«М109A7 Paladin — армейская пушка, которая взорвала бы Россию в случае войны», — пишут аналитики.

Однако эксперты нашли у американской самоходки один существенный недостаток, который заключается в зависимости от компьютерных систем, в том числе от спутниковой навигации, используемой для наведения на цели, подчеркнули эксперты. По их словам, Россия, обладающая высокотехнологичными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), смогла бы воспользоваться этой уязвимостью и серьезно затруднить работу САУ или же полностью заблокировать их.

Инженеры из США в настоящий момент ведут активную работу по улучшению самоходки, так как Пентагон серьезно обеспокоен вопросом противодействия российской бронетехнике в случае войны, объяснили журналисты. Они уточнили, что специалисты планируют увеличить радиус действия Paladin до 100 километров. Американцы намерены использовать тактику «бей и беги», которая подразумевает нанесение нескольких ударов и оперативную смену позиций для дезориентации противника, отметили авторы публикации.

Ранее аналитики 19FortyFive рассказали о российской атомной подводной лодке проекта «Ясень-М». По их словам, субмарина из РФ значительно превосходит американского конкурента — подлодку класса Virginia. По их словам, главным преимуществом образца, разработанного в России, является наличие в арсенале гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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россия сша сау 19FortyFive m109 paladin
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