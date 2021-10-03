NetEase: Россия поставила Японию на место уведомлением о военных маневрах на Курилах

Пекин, 3 октября. Россия продолжает в полной мере осуществлять свой суверенитет над всеми Курильскими островами, пишут авторы китайского издания NetEase.

Попытки японского руководства оспорить государственную принадлежность Курильских островов обречены на провал, уверены эксперты из КНР, пересказ их статьи представлен «ПолитРоссией». Российское уведомление о проведении очередных военных учений на острове Кунашир, направленное в Токио, стало болезненным ударом по самолюбию и планам японских политиков, полагают аналитики из Китая.

«Этим стоит насладиться. Россия унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину», — рассказали аналитики NetEase, как Москва поставила Токио на место в вопросе проведения военных учений.

Части и подразделения ВС РФ проведут маневры вблизи Кунашира с 3 по 9 октября, при этом будут отрабатываться запуски ракет в сторону Японского моря, подчеркнули авторы статьи. Россия не намерена потакать притязаниям Японии на пересмотр итогов Второй мировой войны, после которой все Курильские острова перешли под советский и впоследствии под российский контроль, резюмируют китайские обозреватели.

Ранее сообщалось, что правительство Японии выразило России свой протест в связи с подготовкой учений ВС РФ на острове Кунашир и в прилегающей к нему морской акватории.