Манукян связал воссоединение «Тату» с неудачной попыткой Волковой стать депутатом

Возможно, на воссоединение «Тату» повлияло то, что у одной из солисток группы Юлии Волковой не сложилась политическая карьера. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист и блогер Вадим Манукян.

Накануне экс-участница некогда популярного женского дуэта «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в 2022 году. Кроме того, Катина анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих девушек на одной из стриминговых площадок.

Блогер Вадим Манукян назвал несколько причин, которые могли подтолкнуть экс-участниц к этому решению. Он не исключает, что, возможно, дуэт возродили искусственным путем.

«Мне казалось, что у Лены и Юли были непреодолимые противоречия. Хотя, как знать, возможно, именно интервью у Ксении Собчак, где их искусственно воссоединили, стало тем мостиком, который удалось снова проложить между солистками», — сказал он.

instagram.com / @official_juliavolkova

Среди версий также имеют место влияние воссоединения легендарного шведского коллектива ABBA и неудачная попытка Юлии Волковой избраться в Государственную думу.

«Возможно, воссоединение группы ABBA на них так повлияло. Нельзя не учитывать и тот факт, что у Волковой не сложилось с походом в Госдуму, а значит, нужно себя чем-то занимать», — предположил Манукян.

Кроме того, журналист признался, что искренне не верит в возможность воссоединения и возвращения былой популярности, так как дуэт столкнется с серьезной проблемой.

«Есть одна сложность во всей этой истории — у Юли проблемы с голосом. Как она собирается петь вживую — лично для меня большой вопрос. Но, возможно, вслед за ABBA Юля с Леной применят какие-то современные технологии, чтобы это поправить? Узнаем уже скоро», — высказал свою позицию блогер.

Pr Scr instagram.com / @lenakatina

Российская музыкальная поп-группа «Тату», состоявшая из двух солисток — Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их песни возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии и даже в США. Синглы выпускались как на русском, так и на английском языках.

Ранее композитор Сергей Галоян запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». 2 октября солистка скандального коллектива сообщила о готовящемся «официальном» трибьюте группы «Тату», на котором она впервые за долгое время выступит с Волковой. По словам Катиной, шоу намечено на весну следующего года. Заявление певицы вызвало возмущение Галояна, и он незамедлительно отреагировал в Instagram Stories. Композитор запретил Катиной исполнять написанные им песни. В случае нарушения запрета автор музыки к этим трекам намерен подать в суд на Катину.