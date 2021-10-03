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Певица Юлия Паршута стала победительницей во втором выпуске «Шоумаскгоон»
Шоу-бизнес
Певица Юлия Паршута стала победительницей во втором выпуске «Шоумаскгоон»
instagram.com  /  @parshoota

Москва, 3 октября. Бывшая солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута победила во втором выпуске популярного проекта «Шоумаскгоон». Лидерство певице принесла оценка актера Юрия Стоянова.

Главными звездами «Шоумаскгоон», как можно понять по названию, стали знаменитости, принимавшие участие в первом и втором сезоне популярного шоу «Маска». В новом проекте представители отечественного шоу-бизнеса поют в разных стилях и направлениях. Поскольку конкурсанты сами оценивают друг друга, создатели называют передачу, выходящую в эфире НТВ, программой с самым необъективным судейством.

Во втором выпуске Паршуте удалось занять первое место, обойдя солиста «Иванушек International» Кирилла Туриченко, который оказался на второй строчке. В первую пятерку также попали экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс, телеведущий Вячеслав Макаров и певица Алиса Мон.

Юрий Стоянов стал приглашенной звездой второго выпуска «Шоумаскгоон». Артист получил право отдать конкурсантам девять баллов, которые он мог распределить между участниками.

«Реально нет слабых номеров, кроме одного, поэтому сегодня девять баллов я отдаю целиком Юлии Паршуте», — заявил актер.

Участники нового проекта не только поют, но и делают неожиданные признания. Например, экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил в эфире шоу, как мать хотела женить его на оперной диве Анне Нетребко.

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певица паршута шоумаскгоон
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