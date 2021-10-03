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Британский аналитик Паркер назвал недоработки БМП Ajax проблемой для армии
Армия
Британский аналитик Паркер назвал недоработки БМП Ajax проблемой для армии
wikipedia.org  /  Richard Watt/MOD / OGL v1.0

Лондон, 3 октября. Многочисленные недоработки бронемашины Ajax препятствуют ее поставке в британские войска, заявили журналисты из Великобритании.

Британское военное руководство планировало оснастить армию страны сотнями бронемашин Ajax в рамках масштабной программы модернизации войск. Реализация бронетехники должна была производиться европейским отделением американского предприятия General Dynamics. В соответствии с оборонным заказом, ВС Великобритании должны были пополниться 589 подобными машинами.

Тем не менее, несмотря на то, что договор был подписан более чем десять лет назад, британская армия так и не получила ни одной бронемашины, отметили журналисты из Великобритании Джордж Паркер и Сильвия Пфайфер. По их словам, ввиду этого реализация программы была поставлена под сомнение министром закупок Джереми Куином.

«Боевая машина пехоты Ajax становится проблемной для британской армии», — констатировали аналитики.

Первые БМП должны были поступить в британскую армию еще в 2017 году, однако партия из 26 экземпляров так и не была поставлена ВС Великобритании, так как Ajax до сих пор проходит испытания. Во время тестирования были обнаружены многочисленные недоработки, к примеру, слишком высокий уровень вибрации, негативно влияющий на слух экипажа, а также неспособность «недоделанной» машины вести огонь во время движения.

Ранее журналисты сообщили о появлении на вооружении ВС Великобритании новейшей крупнокалиберной снайперской винтовки Gepard GM6 Lynx. По мнению аналитиков, по разрушительной мощи это оружие сопоставимо с гаубицей, так как образец способен уничтожать даже вертолеты и бронетехнику.

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великобритания бмп ajax
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