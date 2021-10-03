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Машина сбила насмерть кабана на Старо-Приозерском шоссе в Ленобласти
Происшествия
Машина сбила насмерть кабана на Старо-Приозерском шоссе в Ленобласти
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 3 октября. Дикий кабан погиб под колесами автомобиля у деревни Лупполово. Животное решило перебежать дорогу.

Инцидент произошел у автозаправки Neste, расположенной на участке Старо-Приозерского шоссе в Ленобласти рядом с деревней Лупполово. Дикий кабан не успел перейти проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Зверь скончался на месте происшествия.

Тем временем нижегородских водителей предупредили о лосях на дорогах. Животные внезапно выбегают на оживленную трассу, рискуя устроить ДТП. Осенью у них начинается гон. Если водитель сбивает животное в зоне действия знаков «Перегон скота» и «Дикие животные», то он понесет административную ответственность, рассказал пресс-секретарь УГИБДД по Нижегородской области Алексей Еремеев.

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дорога умер кабан
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