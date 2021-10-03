Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 14:28
14:27
Происшествия
На Урале рецидивист ответит перед судом за изнасилование и убийство 11-летней девочки
14:26
Происшествия
Несколько десятков собак отравились кормом в приюте в подмосковном Чехове
14:26
Шоу-бизнес
Создатель «Тату» Шаповалов не дал четкого ответа о воссоединении группы
14:23
Общество
Фестиваль воздушных шаров стартовал в пустыне Вади-Рам
14:22
Общество
Проценко сообщил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам
14:21
Политика
Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на местных выборах
14:18
Спорт
Участников Australian Open обяжут вакцинироваться от коронавируса
14:16
Наука
Таинственное «нечто» в космосе угрожает существованию Земли
14:14
Общество
Кравцов заявил, что регионы России должны сами принимать решение о закрытии школ
14:12
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал стрелявшего из салона Mercedes уроженца Дагестана
Все новости

Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России

  /   Обновлено: 03 октября 2021 13:01
Экономика
Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Москва, 3 октября. Цены на овощи продолжат расти в России из-за слабых объемов урожая и дорогого импорта, сообщила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она напомнила, что в этом году в России не было сезонного спада цен на овощи и фрукты. Ни розничные продавцы, ни торговые сети не снижали стоимость продуктов даже при наличии ассортимента, отметила Бодрова в комментарии «МК».

«Глобальные игроки не могли продавать дешевле, потому что и в закупке цены были выше прошлогодних. К концу года стоимость огурцов и помидоров будет расти: местного урожая уже не будет, а импорт всегда стоит дороже», — объяснила ситуацию эксперт.

Она добавила, что у повышения цен на мясо и яйца кур есть веские основания. Дело в том, что в 2021 году в России резко выросли цены на корма. Поэтому производителям ничего не остается, кроме как следовать за общими тенденциями, указала Бодрова.

Российские аналитики ранее предупредили, что рекордные цены на природный газ в Европе, могут отразиться на стоимости товаров и услуг в России. Необычно высокая стоимость электричества может стать причиной проблем с логистикой, считают специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России
мясо прогноз овощи продовольствие бодрова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru