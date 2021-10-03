Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России

Москва, 3 октября. Цены на овощи продолжат расти в России из-за слабых объемов урожая и дорогого импорта, сообщила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она напомнила, что в этом году в России не было сезонного спада цен на овощи и фрукты. Ни розничные продавцы, ни торговые сети не снижали стоимость продуктов даже при наличии ассортимента, отметила Бодрова в комментарии «МК».

«Глобальные игроки не могли продавать дешевле, потому что и в закупке цены были выше прошлогодних. К концу года стоимость огурцов и помидоров будет расти: местного урожая уже не будет, а импорт всегда стоит дороже», — объяснила ситуацию эксперт.

Она добавила, что у повышения цен на мясо и яйца кур есть веские основания. Дело в том, что в 2021 году в России резко выросли цены на корма. Поэтому производителям ничего не остается, кроме как следовать за общими тенденциями, указала Бодрова.

Российские аналитики ранее предупредили, что рекордные цены на природный газ в Европе, могут отразиться на стоимости товаров и услуг в России. Необычно высокая стоимость электричества может стать причиной проблем с логистикой, считают специалисты.