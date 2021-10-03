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Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
instagram.com  /  @laguta222

Торунь, 3 октября. Россиянин Артем Лагута стал победителем чемпионата мира по спидвею.

Мотогонщик Артем Лагута занял первое место в итогом зачете чемпионата мира по спидвею. Россиянин стал четвертым по итогам финала Гран-при в польском городе Торунь. Лагута набрал 192 очка и на три балла обошел Бартоша Змарзлика.

За сезон мотогонщик из РФ одержал пять побед, в том числе на этапе Гран-при в Тольятти. Примечательно, что Лагута стал первым в истории россиянином, выигравшим планетарное первенство по спидвею. Его соотечественник Эмиль Сайфутдинов также вошел в тройку сильнейших по итогам завершившегося сезона.

Ранее женская сборная России по шахматам обыграла представительниц Индии в финальном матче командного первенства мира и во второй раз стала победителем турнира. Планетарное первенство проходило в Италии.

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