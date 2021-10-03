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Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 3 октября. Актер и куплетист Николай Бандурин объяснил, почему перестал сотрудничать с программой «Аншлаг» и ее многолетней ведущей Региной Дубовицкой.

Заслуженный артист РФ выступал с Михаилом Вашуковым, с которым они исполняли частушки на сцене. По словам Бандурина, он и его коллега поссорились с Дубовицкой из-за «нечистоплотного автора», написавшего частушку и продавшего ее не только дуэту, но и юмористу Евгению Петросяну.

«Но, тем не менее, Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы воруем тексты у мастеров. А мы знать не знали. Это была пресс-конференция — брифинг для журналистов и артистов «Аншлага». Это была публичная порка», — поделился куплетист.

По мнению актера, Дубовицкая поступила очень несправедливо. После конфликта Бандурин и Вашуков написали про телеведущую обидную частушку.

«Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етицкая?! А там Регина в передаче слишком Дубовицкая», — так звучало произведение дуэта.

Конечно, ведущая юмористической передачи узнала об этой частушке. После такого четверостишья о сотрудничестве дуэта куплетистов с программой Дубовицкой не могло быть и речи.

«Она даже кинула нам такую фразу: «Вы без меня сдохнете». Но не сдохли», — отметил Бандурин в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Куплетист вспомнил на передаче и о другом неприятном случае. Актер рассказал, как лишился крупной суммы денег из-за финансовой пирамиды.

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дубовицкая аншлаг бандурин
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