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Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 октября. Венгрия заинтересована в сотрудничестве с РФ и не станет обращать внимание на недовольство Украины, заявил политолог Антон Бредихин, комментируя газовую сделку Москвы и Будапешта.

Российская компания «Газпром» заключила с венгерским руководством договор на поставку газа до конца 2036 года. Голубое топливо будет поступать на территорию европейской страны в обход Украины, пишет «ПолитРоссия».

Киевская власть подвергла критике сотрудничество Москвы и Будапешта. Украинские политики считают эту сделку «политически и экономически необоснованной». Плюс ко всему «Газпрому» попытались приписать так называемую монополизацию газовых маршрутов в политических целях.

Антон Бредихин напомнил, что Венгрия ставит свои интересы выше планов Евросоюза, не говоря уже об Украине. Поэтому недовольство Киева останется без внимания.

«Венгры выстраивают свои отношения в том ракурсе, в котором им выгодно. Венгрия открыто выражает несогласие с политикой ЕС и даже может выйти из Евросоюза», — отметил эксперт.

Политолог посоветовал украинским властям перенять политическую модель Венгрии, включая выстраивание отношений с Россией. По его словам, пока Будапешт выигрывает от сотрудничества с Москвой, Киев продолжает тонуть в ненависти к РФ.

Как стало известно ранее, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал для Киева тяжелый энергетический кризис. По его словам, это произойдет на фоне снижения объемов поставок голубого топлива через украинскую территорию в Европу.

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