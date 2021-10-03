«Нельзя считать людей дураками»: радикальный экономист рассказал о своих планах для Аргентины

Хавьер Милеи, самая эксцентричная фигура в современной политике Аргентины, провел свой первый «Урок на площади». Кандидат в депутаты Национального Конгресса рассказал жителям спального района Буэнос-Айреса о том, как в экономике функционируют рынки, страстно обругал политических конкурентов и презентовал желающим свою последнюю книгу.

На недавних предварительных парламентских выборах (PASO) либертарий Хавьер Милеи, который баллотируется в нижнюю палату аргентинского конгресса по столичному округу, набрал почти 14% голосов. Если учесть, что политическая карьера Милеи — экономиста, университетского преподавателя, автора 17 книг и 52 статей, — началась меньше года назад, то этот результат впечатляет.

В интервью специальному корреспонденту ФАН в Аргентине Хавьер Милеи рассказал, почему все время носит кожанку и что собирается делать, когда, наконец, займет кресло депутата.

Федеральное агентство новостей /

— На вашей встрече с избирателями — «Уроке на площади» в Парке Сааведра — вы около часа говорили о кейнсианстве, «Аллегории разбитого окна», «монетаризме» Милтона Фридмана. Не слишком ли много экономических техницизмов?

— Не слишком. Считать всех дураками — опасная и непродуктивная практика.

— На чем основывается ваше мировоззрение?

— Если кратко: постулаты австрийской школы экономики, либерализм и анархо-капитализм.

— Боксерские перчатки, львиный рык и кожанка — предвыборный перформанс или вторая натура?

— Между прочим, я в молодости был профессиональным спортсменом... Хотя и не боксером. Я играл в футбол за команду «Чакарита-Джуниорс». И пел в рок-группе «Эверест», была у нас в школе такая группа. Так что, видимо, вторая натура. Собственно, одно другому совершенно не мешает. Более того, отлично коррелирует с концепцией свободы. И внутренней, и той, которую мы продвигаем в качестве идеологии.

— Вы действительно предлагаете упразднить Центральный банк?

— Центробанк — зло! Он крадет у Аргентины 5% ВВП. Если бы не он, наша страна находилась бы в числе ведущих по экономическим показателям. Собственно, в начале ХХ века она таковой и являлась. До того, как наш социум был отравлен левацкими идеями.

wikipedia.org / By Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)

Центральный банк Аргентины был учрежден в 1935 году специальным законом, который определял его создание как временную антикризисную меру на совершенно конкретный период в 40 лет. Функцию свою Центробанк так толком и не выполнил, однако в 1975 его не упразднили. И тогда тяжелейшие кризисы посыпались на Аргентину один за другим: 1975, 1982, 1989, 1990, 2002 годы и так далее.

— А вместо Центробанка — что?

— Существует альтернатива частичного банковского резервирования. Коммерческие банки уже давно и успешно ее практикуют. Наличие денежных мультипликаторов является лучшей прививкой от кризиса, а главное — они этичны.

— Чтобы вникнуть в суть того, что вы предлагаете, необходим определенный образовательный уровень, поэтому неудивительно, что среди ваших избирателей так много студентов. Но вы уверены, что вас услышит электорат, который до сих пор шел за кандидатами от правящей коалиции «Общий фронт»?

— Я вам больше скажу: больше всего голосов мы набрали в самых бедных районах Буэнос-Айреса. Люди устали от того, что политики им врут и при этом на них ездят. Не только «Общий фронт», но и так называемые оппозиция и радикалы. Повторю: нельзя считать людей дураками. Я призываю избирателей голосовать за меня, потому что в отличие от остальных политиков я не собираюсь на них наживаться.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— А что именно вы собираетесь делать? С чего вы планируете начать свою депутатскую деятельность?

— Я озвучу то, чего не буду делать ни при каких обстоятельствах: придумывать новые налоги и увеличивать старые. Я собираюсь работать над проектами законов, которые должны будут урезать депутатскую и сенатскую диеты. Конгресс — это не кормушка, пора уже отказаться от этого стереотипа.

Еще я собираюсь урезать бюджет и социальные выплаты. Если человек голоден, дать ему рыбу — не выход. Нужно дать ему удочку и научить рыбачить. А для этого необходима система, поощряющая частную инициативу. Как в Чили, например.

— Но чилийский опыт последних двух лет — тот самый «социальный взрыв» — показал уязвимость либеральной модели.

— Причины социального кризиса в Чили не имеют отношения к экономике. С экономикой у них все (было) в порядке.

/ Федеральное агентство новостей

— Как вы оцениваете свои собственные перспективы на выборах?

— Думаю, нам удастся нарастить нашу долю голосов с 14 до 25%. Первое место займет «Республиканское предложение» (PRO), второе — мы, а «Общий фронт» будет плестись в хвосте.

— «Уроки на площадях» будут продолжаться?

— Конечно. Всего их будет шесть. А концепции наши не так сложны: они основываются на этике и здравом смысле. Именно поэтому люди нас слушают и выбирают то, что им действительно выгодно.