Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»

В беседе с корреспондентом ФАН знаменитый продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной о воссоединении дуэта.

По словам артистки, они вместе со второй солисткой Юлией Волковой выступят с концертом весной 2022 года.

«Еще тогда это было очень органично: маленькие, красивые девочки поют оправданные песни. Все может быть, песни же популярные, они и сейчас красотки. Все возможно», — отметил продюсер.

wikipedia.org / Aleksandr Plyushchev/CC BY 2.0

Поп-группа «Тату» была создана в 1999 году, состояла из двух исполнительниц — Лены Катиной и Юлии Волковой. В 2014 году дуэт распался.

Ранее стало известно, что выступил против воссоединения певиц один из основателей группы — продюсер Сергей Галоян. Он призвал Лену Катину договариваться со всеми сторонами. Галоян решил запретить «Тату» выступать со старыми хитами «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «30 минут» и др. В случае нарушения запрета автор музыки к этим трекам намерен подать в суд на Катину.