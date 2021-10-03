Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи

Париж, 3 октября. Французский предприниматель и политический деятель Бернар Тапи скончался на 79-м году жизни. Он болел раком.

Печальное известие сообщила семья усопшего. В последнее время Тапи боролся с онкологическим заболеванием. Он просил перед смертью, чтобы его похоронили в Марселе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что Тапи был борцом и всегда ответственно относился к тому, что делал. Правый французский журналист и возможный кандидат в президенты страны Эрик Земмур назвал политика сильным человеком, который имел прекрасное чувство юмора.

Бернар Тапи был депутат Европарламента. Министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа стал в 1992 году. Был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель» и владельцем Adidas.