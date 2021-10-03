Заразившейся коронавирусом Гузеевой становится хуже каждый день

Москва, 3 октября. Ведущей шоу «Давай поженимся!» и актрисе Ларисе Гузеевой, оказавшейся в больнице с коронавирусом, становится хуже с каждым днем, сообщил источник из окружения артистки.

О госпитализации знаменитости стало известно несколько дней назад — звезду телеэкрана доставили в больницу в Коммунарке, где подтвердили, что она заболела COVID-19. Гузеева выходила на связь с поклонниками в Instagram и даже показывала кадры из медучреждения, но в последнее время не радует подписчиков новостями.

По словам источника, у заразившейся коронавирусом звезды наблюдаются трудности с дыханием. Кроме того, у 62-летней Гузеевой обнаружилось повреждение почек.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», — отметил источник в комментарии kp.ru.

Болезнь затронула и легкие телеведущей, которые, согласно результатам КТ, при поступлении в больницу были чисты. Сейчас же эти органы поражены на 7%. Хотя это небольшая цифра, показатель с каждым днем растет, добавил источник.

По мнению стилиста и певца Сергея Зверева, причиной тяжелой болезни Гузеевой стала ее работа на шоу «Давай поженимся!». На передаче ведущая подвергалась стрессам и теряла энергию, как и свахи в деревнях, полагает шоумен.