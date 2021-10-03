Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией

София, 3 октября. Вероятность подписания долгосрочного газового соглашения между Россией и Болгарией оценила посол РФ в этом государстве Элеонора Митрофанова.

Если болгарское правительство продемонстрирует свою политическую волю и прагматичный подход, то между Софией и Москвой может быть подписан договор по поставкам газа, схожий с соглашением между РФ и Венгрией, делится своим мнением дипломат.

«Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле», — цитирует российского посла в Болгарии РИА Новости.

Сотрудник МИД России добавила, что в настоящее время в стране заседает техническое правительство, поэтому подобные вопросы пока что не обсуждались на высшем уровне. При этом посол уточнила, что сжиженный природный газ точно не нанесет урона трубопроводным поставкам топлива, так как СПГ является более дорогим ресурсом.

Начиная с 1 октября, российский «Газпром» инициировал поставки сырья в Венгрию по новому соглашению. Оно предполагает, что компания будет экспортировать 4,5 млрд «кубов» газа в год, из которых 3,5 млрд кубометров пойдет через Сербию, а 1 млрд куб. м будет направляться через территорию Австрии.