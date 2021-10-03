Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 12:58
12:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»
12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
12:44
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
12:39
Происшествия
Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире
12:34
Происшествия
Уроженец Дагестана подозревается в хулиганстве после стрельбы из автомата в Петербурге
12:33
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге
12:33
Общество
Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи
12:23
Общество
Заразившейся коронавирусом Гузеевой становится хуже каждый день
12:22
Экономика
Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
Все новости

Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
Экономика
Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live / CC BY-NC-SA 2.0

София, 3 октября. Вероятность подписания долгосрочного газового соглашения между Россией и Болгарией оценила посол РФ в этом государстве Элеонора Митрофанова.

Если болгарское правительство продемонстрирует свою политическую волю и прагматичный подход, то между Софией и Москвой может быть подписан договор по поставкам газа, схожий с соглашением между РФ и Венгрией, делится своим мнением дипломат.

«Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле», — цитирует российского посла в Болгарии РИА Новости.

Сотрудник МИД России добавила, что в настоящее время в стране заседает техническое правительство, поэтому подобные вопросы пока что не обсуждались на высшем уровне. При этом посол уточнила, что сжиженный природный газ точно не нанесет урона трубопроводным поставкам топлива, так как СПГ является более дорогим ресурсом.

Начиная с 1 октября, российский «Газпром» инициировал поставки сырья в Венгрию по новому соглашению. Оно предполагает, что компания будет экспортировать 4,5 млрд «кубов» газа в год, из которых 3,5 млрд кубометров пойдет через Сербию, а 1 млрд куб. м будет направляться через территорию Австрии.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Посол Митрофанова: Болгария может заключить газовую сделку с РФ вслед за Венгрией
Газпром венгрия митрофанова природный газ Россия и Болгария
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru