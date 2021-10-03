Глава МИД Ирана Абдоллахиан обеспокоен стремлением Израиля приблизиться к границам республики

Тегеран, 3 октября. Иранские власти обеспокоены попытками Израиля приблизиться к границам республики в ряде регионов Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, Израиль воспользовался ситуацией вокруг Нагорного Карабаха для укрепления своего присутствия в Азербайджане.

«Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана», — пояснил Абдоллахиан.

Ранее стало известно, что иранские военные проводят широкомасштабные учения на границе с Азербайджаном. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность иранскими маневрами. Позднее в Тегеране заявили, что проведение учений на своей территории является неотъемлемым правом государства, а также отметили, что высказывания азербайджанского лидера «вызывают удивление и сожаление».