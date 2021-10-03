Зарплаты IT-специалистов резко выросли в России

Москва, 3 октября. Аналитики российского рынка труда отмечают резкий рост зарплат IT-специалистов в 2021 году.

Как пишет РБК со ссылкой на экспертов IT-сферы, в сентябре зарплаты трудящихся в этой индустрии выросли на 20-30%. Если тенденция сохранится, то по итогам 2021 года будет зафиксировано сенсационное подорожание труда IT-специалистов.

Препятствием для динамичного продолжения цифровизации экономики является «перегрев» на рынке труда. Некоторые компании, работающие в сфере цифровых продуктов и услуг, в последнее время стали чаще жаловаться на невозможность нанять сотрудников высокой квалификации при текущих зарплатах.

По данным порталов поиска вакансий, медианная зарплата в IT-индустрии в этом году составляет около 80-150 тысяч рублей. Самый большой доход имеют руководители компаний (238 тысяч рубелей) и IT-архитекторы (240 тысяч рублей).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре 2021 года анонсировал появление в стране института IT-омбудсмена. По его словам, этот будет способствовать повышению уровня удовлетворенности компаний условиями ведения IT-бизнеса в России.