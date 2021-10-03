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Жители Иваново неоднозначно оценили оригинальную социальную рекламу
Общество

В Иваново появились баннеры с надписью «Не вакцинировался — ждем тебя!». Позитивный лозунг сопровождается черно-белым оформлением и подписью «похоронные службы».

Большинство опрошенных оценили такую идею донесения этого безусловно нужного призыва в негативном ключе. Это и понятно, ассоциация с ритуальными агентствами другой реакции вызвать и не может. Однако городские власти очевидно ориентировались на известный принцип: «черный пиар — тоже пиар».

«Есть же у кого-то родственники, которые умерли от COVID-19, их и немало. И шутка эта не к месту. И с другой стороны, можно бы задуматься и обезопасить себя и обезопасить своих близких, чтобы этого не произошло», — рассуждает местная жительница.

Среди опрошенных нашлись и те немногие, кто счел шутку уместной и мотивирующей.

«А как же сказать, правда, чтобы люди поняли?», — вопрошает жительница Иваново.

Автором рекламной компании в похоронном стиле выступила мэрия города Иваново. На креатив чиновников подтолкнули низкие темпы вакцинации среди населения. Власти считают, что агрессивные провокационные баннеры всколыхнут подсознание непривитых, и они придут прививаться.

Ранее свой комментарий о «черной рекламе» в Иваново дала общественный деятель, депутат Госдумы VII созыва Светлана Бессараб, которая заявила, что в нынешней войне с коронавирусом все средства хороши.

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