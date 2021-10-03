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Anti-Bellum: США готовятся развязать против России «войну роботов»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:14
Армия
Anti-Bellum: США готовятся развязать против России «войну роботов»
Prt Scr youtube.com  /  DisneyResearchHub

Вашингтон, 3 октября. Соединенные Штаты планируют догнать Россию в области создания и использования боевых роботов, заявили американские журналисты.

Силы НАТО провели необычные учения вблизи западных берегов Португалии, в ходе которых отрабатывалось применение дистанционно управляемых боевых роботов совместно с морскими беспилотниками, отметил основатель Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, в ходе экспериментальных маневров решались важнейшие технологические задачи, которые будут особенно актуальны уже в ближайшем будущем.

Руководство Североатлантического альянса объяснило эти учения желанием отработать и изучить приемы совместного использования морских беспилотников, применяемых войсками стран, входящих в блок, отметил автор публикации. По мнению западных военных, подобные системы будут весьма полезны в отражении различных угроз на море, к примеру, для противодействия субмаринам вероятных противников, а также минным заграждениям.

Военнослужащие в рамках проведенных учений также проверили новые методы обеспечения безопасности и эффективности первого протокола акустической связи для подводных лодок JANUS, предназначенного для оперативной отправки информации на субмарины прямо во время движения. Тем не менее, как считает аналитик, на самом же деле эти учения стали ответом НАТО на недавно проведенные российско-белорусские маневры «Запад-2021», в ходе которых впервые были применены роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» в составе боевых порядков. Он добавил, что США готовятся развязать против России «войну роботов».

Ранее применение российских боевых роботизированных систем «Уран-9» прокомментировал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. По его словам, после появления на полях сражений подобных машин сама тактика ведения боевых действий претерпит кардинальные изменения.

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россия сша учения роботы розофф stop nato anti-bellum
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